В Кыргызстане предлагают еще на шесть месяцев запретить вывоз макулатуры

В Кыргызстане предлагают продлить на шесть месяцев запрет на вывоз макулатуры и отходов картона за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ разработало Министерство экономики и коммерции. Как отмечается в справке-обосновании, ограничение необходимо для предотвращения дефицита сырья на внутреннем рынке и поддержки отечественных предприятий, выпускающих бумажную продукцию.

По данным ведомства, временные ограничения на экспорт макулатуры вводят с 2021 года. Однако местные перерабатывающие компании по-прежнему испытывают нехватку сырья, из-за чего их производственные мощности загружены не полностью.

В частности, о дефиците макулатуры сообщили предприятия «Алтын-Ажыдаар» и «Кош Тамчы». В министерстве предупредили, что недостаток вторичного сырья может привести к сокращению производства, рабочих мест и налоговых поступлений.

Объемы производства бумажной продукции в Кыргызстане растут. За девять месяцев 2026 года в стране выпустили 3 тысячи 757,3 тонны туалетной бумаги. Для сравнения, за весь 2025-й произвели 3 тысячи 101,5 тонны, в 2020-м — 1 тысячу 665,1 тонны.

Производство бумажных коробок, ящиков и сумок за девять месяцев 2026 года составило 19 тысяч 897,6 тысячи квадратных метров.

За восемь месяцев 2026 года Кыргызстан импортировал 5 тысяч 184,8 тонны макулатуры на сумму около 1,1 миллиона долларов. Основными поставщиками стали Россия, Казахстан и Китай.

В то же время из страны вывезли 900,5 тонны макулатуры на 135,9 тысячи долларов. В министерстве пояснили, что экспорт шел в период между завершением действия прежнего запрета и введением новых ограничений.

Предлагаемый запрет не распространяется на транзитные перевозки и гуманитарную помощь, оказываемую кабинетом министров.

В случае принятия постановления оно вступит в силу через семь дней после официального опубликования, а запрет начнет действовать еще через три дня.

Министерство экономики должно будет уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, а таможенная и пограничная службы — обеспечить контроль за его соблюдением.

В ведомстве отметили, что принятие документа не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.