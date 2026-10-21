За пожар на свалке оштрафовали муниципальное предприятие «Таза Сосновка»

Инспекторы Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проверили факт пожара на мусорном полигоне в селе Сосновка Жайылского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверки муниципальное предприятие «Таза Сосновка» оштрафовали на 23 тысячи сомов.

С представителями МП провели разъяснительную работу о недопущении возникновения пожаров на мусорных полигонах, строгом соблюдении экологических требований и принятии мер для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.