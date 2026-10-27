В Кыргызстане проверят свалки в четырех северных областях

В Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана усилят контроль за состоянием мусорных полигонов и стихийных свалок. Проверки проведут Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Экологической прокуратурой города Бишкека.

Решение принято в рамках политики по сокращению количества несанкционированных свалок и реализации Закона «Об отходах производства и потребления».

По данным министерства, ранее в стране насчитывалось 323 свалки. После административно-территориальной реформы, рекультивации территорий, захоронения отходов и объединения небольших свалок их количество сократилось до 230. При этом 93 стихийные свалки ликвидированы, а 160 объектов по-прежнему относятся к несанкционированным.

В ходе обсуждения участники отметили проблемы незаконного сброса твердых бытовых отходов, постоянного возгорания и тления мусора, а также смешивания медицинских отходов с бытовыми. Такие нарушения создают угрозу экологической безопасности и могут приводить к несоблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Отдельное внимание уделили недостаточной координации и контролю со стороны местных органов власти в сфере обращения с бытовыми отходами, а также со стороны органов здравоохранения в вопросах утилизации медицинских отходов.

Как пояснили в министерстве, на стихийных свалках возможно самовозгорание мусора из-за накопления свалочного газа, в том числе метана, который легко воспламеняется. При разложении органических отходов выделяется тепло, а в глубоких слоях мусорных скоплений температура может достигать 60–80 градусов. При наличии бумаги, сухой травы и пластика это повышает риск возгорания.

Очаги могут уходить вглубь свалки и продолжать тлеть, выделяя дым и опасные вещества.

Для решения проблемы министерство впервые разработало и утвердило технические нормы, регулирующие строительство современных полигонов для твердых бытовых отходов с учетом международных требований, строительных норм и правил (СНиП) и государственных стандартов (ГОСТ).

В ведомстве считают, что соблюдение технологических требований при строительстве полигонов позволит снизить риск возгораний и длительного тления отходов, а также сократить выбросы токсичных газов и едкого дыма, содержащего опасные соединения, включая диоксины и тяжелые металлы.

По итогам встречи принято решение создать межведомственную рабочую комиссию совместно с Экологической прокуратурой Бишкека.

Комиссия выедет в северные регионы страны, чтобы осмотреть мусорные полигоны и стихийные свалки, оценить их фактическое состояние, зафиксировать нарушения с помощью дронов и провести инструментальные замеры загрязнения окружающей среды.

По результатам обследований планируется подготовить заключение и принять соответствующие меры.