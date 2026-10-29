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За полгода в Баткенскую область поступило $58 миллионов иностранных инвестиций

15:01, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

По данным за январь–июнь 2026 года, объем поступивших в область иностранных инвестиций составил 57 миллионов 952,3 тысячи долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области.

По ее данным, за девять месяцев в области ввели в эксплуатацию 20 социальных и четыре промышленных объекта.

На ремонт и строительство дорог направили 778,3 миллиона сомов. За этот период асфальтом покрыли 91,67 километра дорог.

Областное управление капитального строительства ведет строительные и ремонтные работы на 38 объектах. Десять из них уже введены в эксплуатацию, еще три планируется завершить до конца года. Кроме того, при поддержке организации АРИС ведется строительство десяти объектов.

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Работы по обеспечению населения чистой питьевой водой ведутся в 40 селах области.

Также отмечается, что в 2026 году на развитие Баткенской области выделено 500 миллионов сомов. На эти средства реализуются десять проектов.

Через четыре фонда развития региона за девять месяцев реализуется 46 проектов, из которых 17 полностью завершены.

В рамках программы социального контракта на 2026 год области выделили 2 тысячи 145 квот. По состоянию на 23 октября договоры заключены с 1 тысячей 794 гражданами. Уровень выполнения программы составил 83,6 процента.

На крупных, средних и малых предприятиях, открытых в области, а также в рамках общественных работ создано в общей сложности 8 тысяч 304 рабочих места.

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