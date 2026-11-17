Количество контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-узбекской границе планируют увеличить до 30. На сегодня работают 25 КПП. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам.

По его словам, согласно протоколу 2004 года, на границе КР и РУз предусматривалось 15 контрольно-пропускных пунктов.

Позже, во время визита президента Узбекистана в Кыргызстан, было принято решение увеличить их количество до 30. Сейчас функционируют 25 пунктов, работа по остальным продолжается.

Дуйшонкул Чотонов также обратил внимание на проблемы с пропускной способностью КПП «Достук». Из-за большого потока транспорта автомобили иногда простаивают в очередях до 12 часов.

Для решения этой проблемы рассматривается вопрос об открытии дополнительного пункта пропуска между Кара-Суу и Ханабадом.

По остальным четырем КПП, по словам посла, работу ведет Пограничная служба.