На кыргызско-казахской границе временно закроют пункт пропуска «Чалдыбар» в Чуйской области. С 1.00 25 ноября через него перестанут пропускать все виды транспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Ограничения связаны со строительными работами на казахстанском КПП «Сыпатай Батыр», расположенном напротив «Чалдыбара».

С 23 ноября уже ограничен въезд грузовых машин из Казахстана в Кыргызстан. С 25 ноября проезд будет полностью закрыт для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. При этом люди смогут пересекать границу пешком.

По предварительным данным казахской стороны, движение транспорта через пункты пропуска возобновят к концу 2027 года.

На время закрытия водители могут воспользоваться другими КПП в Чуйской области:

«Ак-Жол»;

«Ак-Тилек»;

«Кен-Булун»;

«Токмок».

Пограничная служба просит водителей заранее выбирать другие маршруты, чтобы избежать задержек.