КПП «Чалдыбар» закроют для автомобилей с 25 ноября
На кыргызско-казахской границе временно закроют пункт пропуска «Чалдыбар» в Чуйской области. С 1.00 25 ноября через него перестанут пропускать все виды транспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Ограничения связаны со строительными работами на казахстанском КПП «Сыпатай Батыр», расположенном напротив «Чалдыбара».
С 23 ноября уже ограничен въезд грузовых машин из Казахстана в Кыргызстан. С 25 ноября проезд будет полностью закрыт для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. При этом люди смогут пересекать границу пешком.
По предварительным данным казахской стороны, движение транспорта через пункты пропуска возобновят к концу 2027 года.
На время закрытия водители могут воспользоваться другими КПП в Чуйской области:
- «Ак-Жол»;
- «Ак-Тилек»;
- «Кен-Булун»;
- «Токмок».
Пограничная служба просит водителей заранее выбирать другие маршруты, чтобы избежать задержек.