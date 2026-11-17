Казахстан значительно сократил количество проверок кыргызстанского транспорта на общей границе. Если в 2022 году досмотру подвергались около 10 процентов пересекающих границу транспортных средств, то по итогам 2025 года этот показатель составил около 3 процентов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, в рамках переговоров с казахстанской стороной удалось добиться положительной динамики в вопросе пограничного контроля.

«По итогам 2025 года из 18 тысяч 254 транспортных средств, пересекавших границу, досмотрели только 643. Это около 3 процентов. Наблюдается хорошая тенденция к снижению проверок, видимых препятствий сейчас нет», — отметил посол.

При этом он пояснил, что досмотры продолжаются из-за выявляемых нарушений. В частности, весной на границе с Казахстаном были задержаны грузовые автомобили, в которых 18 человек пытались незаконно попасть в третью страну.

Отдельно Базарбаев остановился на внедрении казахстанской системы QazETA. Изначально предполагалось, что она станет платной с 2026 года. Однако после переговоров с казахстанской стороной удалось добиться отмены платы и переноса срока введения системы на 1 июля 2027 года.

По словам посла, до этого времени необходимо провести разъяснительную работу среди граждан Кыргызстана.

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Он также сообщил, что в Казахстане предусмотрены исключения для 29 категорий граждан, на которых действие системы не распространяется в течение 72 часов. В их числе дети до 16 лет, граждане старше 65 лет и другие категории. Исключения также не касаются трудовых мигрантов, которых, по оценкам посла, в Казахстане сегодня насчитывается от 67 до 70 тысяч человек.

Кроме того, Базарбаев сообщил, что 30 октября Казахстан посетил премьер-министр Кыргызстана. В ходе переговоров МВД Казахстана выразило согласие на расширение перечня категорий граждан, на которых распространяются исключения из требований системы QazETA.