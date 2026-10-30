Юань вновь побил рекорд, рубль подешевел: курс валют на 30 октября

Китайский юань продолжил укрепляться, вновь обновив исторический максимум по отношению к сому. Российский рубль после заметного роста накануне немного подешевел, тогда как евро и казахский тенге сменили снижение на рост. Курс американского доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4480 сома (снижение на 0,001 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,4083 сома (рост на 0,13 процента). Европейская валюта прервала двухдневное снижение.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,5 сома, продажа — 98,5 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0871 сома (снижение на 0,43 процента). После обновления максимума октября рубль немного подешевел.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,01 сома, продажа — 1,097 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1927 сома (рост на 0,78 процента). Показал наиболее заметный рост среди основных иностранных валют.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1755 сома, продажа — 0,2069 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1275 сома (рост на 0,07 процента). Вновь обновил исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,84 сома, продажа — 13,79 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.