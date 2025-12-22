Нацбанк КР провел восьмую в этом году валютную интервенцию

Сегодня Национальный банк Кыргызстана провел восьмую валютную интервенцию в этом году. Об этом сообщает пресс-служба главного регулятора страны.

По ее данным, в этот раз НБ КР продал на межбанковском рынке $179,5 миллиона.

«Нацбанк реализовал $106,5 миллиона с расчетами на дату заключения сделки и еще $73 миллиона — с расчетами, отличными от даты сделки. Это крупнейшая интервенция в 2025-м», — говорится в сообщении.

Седьмую с начала года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

В этом году НБ КР выступал только продавцом валюты, реагируя на рост спроса со стороны участников рынка. Всего в рамках восьми интервенций он продал $853 миллиона.