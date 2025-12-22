22:15
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

Нацбанк КР провел восьмую в этом году валютную интервенцию

Сегодня Национальный банк Кыргызстана провел восьмую валютную интервенцию в этом году. Об этом сообщает пресс-служба главного регулятора страны.

По ее данным, в этот раз НБ КР продал на межбанковском рынке $179,5 миллиона.

«Нацбанк реализовал $106,5 миллиона с расчетами на дату заключения сделки и еще $73 миллиона — с расчетами, отличными от даты сделки. Это крупнейшая интервенция в 2025-м», — говорится в сообщении.

Седьмую с начала года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

В этом году НБ КР выступал только продавцом валюты, реагируя на рост спроса со стороны участников рынка. Всего в рамках восьми интервенций он продал $853 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355552/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк провел седьмую с начала года валютную интервенцию
Нацбанк Кыргызстана провел шестую в 2025 году валютную интервенцию
Нацбанк Кыргызстана провел пятую валютную интервенцию
Впервые с весны Нацбанк Кыргызстана провел валютную интервенцию
Сколько интервенций проведено в 2025 году, рассказали в Нацбанке
Нацбанк провел валютную интервенцию на $59,8 миллиона — третью с начала года
Вторую с начала года интервенцию на валютном рынке провел Нацбанк Кыргызстана
Нацбанк провел первую в 2025 году интервенцию на валютном рынке
Нацбанк провел третью валютную интервенцию за декабрь
Вторую за неделю интервенцию провел Национальный банк, продав $51,7 миллиона
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
22:00
Бишкекские водители любят оставлять автомобили на тротуарах и зебре Бишкекские водители любят оставлять автомобили на троту...
21:57
Нацбанк КР провел восьмую в этом году валютную интервенцию
21:40
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 104-е место в рейтинге FIFA
21:20
Президент Азербайджана не приехал на неформальный саммит лидеров СНГ в Петербург
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: местами снег