Выборы в Конгресс: Трамп терпит первое тяжелое поражение

Представительница Демократической партии США Энни Эндрюс победила на выборах в Сенат от Южной Каролины. Она обошла действующего сенатора от Республиканской партии Дарлин Грэм, сообщает Associated Press.

И она стала первым демократом, избранным в Сенат от штата с 1998 года, и первой женщиной, которую избрали сенатором от Южной Каролины.

Читайте по теме Трамписты vs демократы — интрига дня. В США прошли выборы в палаты Конгресса

Эксперты отмечают, что ее победа в штате, где Дональд Трамп трижды выигрывал президентские выборы с перевесом более десяти процентных пунктов, стала тяжелым поражением Республиканской партии. В 2024 году Трамп победил там примерно на 18 пунктов.

Энни Эндрюс — педиатр, ранее она безуспешно баллотировалась в Палату представителей. Дарлин Грэм получила место в Сенате по назначению после внезапной смерти в июле ее брата, сенатора Линдси Грэма. Позже она выиграла праймериз республиканцев при поддержке Трампа.

«Место в Сенате не принадлежит ни одной семье, ни одной партии, ни Вашингтону», — заявила она.

СМИ США сообщают, что демократы получили контроль над Палатой представителей и приближаются к большинству в Сенате. Демократы забрали как минимум три традиционно республиканских штата — Южную Каролину, Техас и Канзас, который не избирал демократа в Сенат с 1932 года.