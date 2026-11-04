Трамписты vs демократы — интрига дня. В США прошли выборы в палаты Конгресса

В США завершается голосование на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса.

Избирательные участки сокращаются, например, в Кентукки, Индиане, Флориде, Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Нью-Хэмпшире. Из-за разницы во времени в разных штатах они закрываются по-разному.

Помните, что в нынешнем составе Палаты представителей Конгресса — Палаты представителей и Сената — Республиканская партия, возглавляемая президентом страны Дональдом Трампом, имеет большинство.

Однако предвыборные опросы показали, что у Демократической партии есть хорошие шансы завоевать большинство в одной или даже в палатах Конгресса. Если демократия поднимется вверх, Трампу будет сложно работать в оставшуюся половину президентского срока.

Итоги этих выборов определят баланс финансовых сил на два года. Сформированный Конгресс приступит к работе 3 января 2027 года.