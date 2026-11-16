Выборы президента: ЦИК откроет участки в местах массового скопления людей

На выборах президента в 2027 году, так же, как и на парламентских выборах в 2025-м, будут открыты дополнительные избирательные участки для дистанционного голосования. Об этом 24.kg сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

По его словам, участки будут открыты в местах массового скопления граждан — в аэропортах, на рынках, в больницах, войсковых частях и так далее.

«Участки дистанционного голосования удобны тем, что граждане могут голосовать не по месту прописки. На выборах в прошлом году мы применили эту практику успешно и на этих продолжим», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Точное количество дополнительных участков пока не определено, список будет утверждаться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления.

Глава ЦИК добавил, что 18 ноября на избирательных участках будут вывешены списки избирателей, граждане смогут проверить свои данные, пройти биометрическую идентификацию и проголосовать в тестовом режиме.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Желание баллотироваться изъявили 11 граждан. Предварительный список избирателей включает 4 миллиона 467 тысяч 40 граждан.