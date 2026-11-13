Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

В Кыргызстане определился предварительный список претендентов на президентское кресло. 13 ноября завершился этап выдвижения кандидатов на выборы, которые состоятся 27 января 2027 года. За пост главы государства намерены бороться 11 человек. Среди них действующий президент, бывшие депутаты, экс-руководители силовых и государственных органов, предприниматели и бывший председатель Центризбиркома.

Все претенденты идут на выборы самостоятельно, без выдвижения политическими партиями. Некоторые уже участвовали в президентских кампаниях, другие впервые решили попробовать силы в большой политике.

В списке 10 мужчин и одна женщина. Самому возрастному претенденту 72 года, а самому молодому исполнится 35 лет через несколько дней.

24.kg рассказывает, кто эти люди, чем они известны и сколько подписей собрали в свою поддержку.

Аймен Касенов — бизнесмен, который уже пытался стать президентом

24 тысячи 905 подписей (на 09.00 13 ноября)

Первым о желании участвовать в выборах заявил 52-летний Аймен Касенов. В ЦИК его заявление поступило 14 октября.

За плечами Касенова работа в нефтегазовом бизнесе, управление крупными компаниями и государственными проектами. С 2007 по 2015 год руководил компанией «Газпромнефть-Казахстан», затем был советником мэра Бишкека и членом правления Российско-Кыргызского фонда развития.

В 2021 году он участвовал в выборах главы государства, однако набрал менее 1 процента голосов.

Азамат Эсенбеков — экономист, налоговик и бывший аким

13 тысяч 424 подписи

42-летний Азамат Эсенбеков имеет степень кандидата экономических наук. Его профессиональная биография в основном связана с государственной службой.

Работал в Налоговой службе, Социальном фонде, Министерстве финансов и других государственных структурах. В 2018–2019 годах возглавлял Московский район Чуйской области.

Эсенбеков планировал участвовать в президентских выборах 2021 года: подал заявление о выдвижении, но затем отозвал кандидатуру.

Сыймык Жапыкеев — от «Чон Казата» до президентских выборов

28 тысяч 462 подписи

49-летний Сыймык Жапыкеев — один из наиболее узнаваемых участников кампании.

Широкую известность он получил благодаря антикоррупционным выступлениям и движению «Чон Казат», активно заявившему о себе накануне октябрьских событий 2020 года.

После смены власти Жапыкеев возглавил Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями — Финансовую полицию. После ее ликвидации стал прокурором Иссык-Кульской области, однако занимал должность недолго.

До этого работал в органах прокуратуры и «Кумтор Голд Компани».

Жапыкеев известен резкими публичными заявлениями и активностью в социальных сетях.

Акай Кыдыров — предприниматель с опытом работы в Японии

10 тысяч 479 подписей

Самый молодой участник президентской гонки. Он родился 16 ноября 1991 года, через несколько дней ему исполнится 35 лет.

В отличие от большинства соперников, его биография связана с предпринимательством и международным бизнесом.

Кыдыров получил образование в сфере дипломатии и международных отношений. Работал в Японии, где занимался управлением компаниями и логистическими проектами.

В 2025 году баллотировался в Жогорку Кенеш по одномандатному округу, однако депутатом не стал.

Исхак Масалиев — политик с известной фамилией и большим опытом

21 тысяча 750 подписей

Отец 66-летнего Исхака Масалиева Абсамат Масалиев руководил Кыргызстаном в последние годы существования Советского Союза.

Сам Исхак Масалиев также прошел долгий политический путь. Он неоднократно избирался депутатом Жогорку Кенеша, занимал государственные должности, участвовал в политических дискуссиях и законодательной работе.

По образованию историк и юрист. Его политическая деятельность тесно связана с левыми идеями и коммунистическим движением Кыргызстана.

Карьеру он начинал с преподавательской работы.

Садыр Жапаров — действующий президент идет на второй срок

60 тысяч подписей

Политическая биография 57-летнего Садыра Жапарова включает работу президентом, депутатом Жогорку Кенеша, активное участие в дискуссиях вокруг Кумтора, уголовное преследование и возвращение в большую политику после октябрьских событий 2020 года.

После смены власти Жапаров возглавил правительство, исполнял обязанности президента, а затем победил на досрочных выборах 10 января 2021 года, получив около 79,2 процента голосов.

28 января 2021 года он официально вступил в должность главы государства.

Он собрал менее чем за сутки с момента подачи заявления в ЦИК 60 тысяч электронных подписей в свою поддержку — в два раза больше установленного законом минимума.

Бактыбек Калмаматов — бывший депутат и участник прошлых выборов

10 тысяч 704 подписи

42-летний Бактыбек Калмаматов хорошо знаком тем, кто следил за кыргызской политикой в 2010-х годах.

Он был депутатом Жогорку Кенеша V созыва, избирался от партии «Ата Мекен». До парламентской деятельности занимался молодежной и партийной работой.

Калмаматов неоднократно выступал по политическим вопросам и участвовал в общественных дискуссиях.

В 2021 году он участвовал в президентских выборах.

Бакытбек Адылов — бывший мэр и руководитель миграционной службы

4 тысячи 652 подписи

44-летний Бакытбек Адылов успел поработать как в местном самоуправлении, так и в центральных органах власти.

В 2011–2012 годах являлся мэром Джалал-Абада, в 2015–2016 годах возглавлял Государственную службу миграции.

Адылов баллотировался в Жогорку Кенеш на парламентских выборах 2020 года от партии «Мекеним Кыргызстан».

11 ноября 2026 года он подал заявление в ЦИК и стал 8-м претендентом на президентское кресло.

Амур Айба Медер — предприниматель, о котором пока известно немного

3 тысячи 416 подписей

Амур Айба Медер — один из самых малоизвестных широкой общественности участников президентской кампании.

Согласно открытым данным, он руководит ОсОО «БОйл», работающим в сфере переработки нефтепродуктов.

В отличие от многих других претендентов, он ранее не фигурировал в крупных политических событиях страны.

11 ноября официально обратился в ЦИК с заявлением о самовыдвижении.

Подробной информации о его образовании, предыдущих должностях, политической деятельности и предвыборной программе пока немного.

Мамбетжунус Абылов — бывший глава ЦИК теперь сам идет на выборы

1 тысяча 703 подписи

72-летний Мамбетжунус Абылов — самый возрастной претендент на президентское кресло.

В 1995–1996 годах, во времена Аскара Акаева, он возглавлял Центризбирком, а затем в 1996–1998 годах занимал должность министра чрезвычайных ситуаций.

Позже работал послом Кыргызстана в Малайзии и Турции.

В последние годы его имя вновь оказалось в центре общественного внимания в связи с Кемпир-Абадским делом. Абылов стал одним из фигурантов уголовного дела, однако впоследствии суд его оправдал.

Он участвует в работе Объединенного демократического движения.

Клара Сооронкулова — единственная женщина в президентской гонке

5 тысяч 471 подпись

57-летняя Клара Сооронкулова — единственная женщина среди 11 претендентов.

По профессии она юрист. В разные годы работала в Центризбиркоме, а затем судьей Конституционной палаты Верховного суда.

Позже Сооронкулова занялась политической и общественной деятельностью, стала одной из основательниц партии «Реформа».

Ее имя также известно в связи с Кемпир-Абадским делом. Она находилась под стражей, суд ее оправдал.

В ноябре 2026 года стало известно о ее требовании взыскать с государства 5 миллионов сомов в качестве компенсации за уголовное преследование.

12 ноября Сооронкулова подала документы в ЦИК, став последним, 11-м претендентом на пост президента в нынешней кампании.

Кто сколько подписей собрал

Пока официально зарегистрированных участников президентских выборов нет. Все 11 человек должны пройти установленную процедуру.

По данным электронной системы, на 09.00 13 ноября больше всего подписей собрал Садыр Жапаров — 60 тысяч. За ним следуют Сыймык Жапыкеев — 28 тысяч 462, Аймен Касенов — 24 тысяч 905 и Исхак Масалиев — 21 тысяча 750.

Меньше всего подписей пока у Мамбетжунуса Абылова — 1 тысяча 703.

Что дальше

До 7 декабря претенденты могут собирать электронные подписи избирателей. Для регистрации необходимо не менее 30 тысяч.

Прием необходимых документов продлится до 13 декабря. До 23 декабря Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов.

Таким образом, нынешний список из 11 претендентов вполне может стать меньше.

27 января 2027 года кыргызстанцы отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать президента страны.