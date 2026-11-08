Служите с честью. Курсанты Академии МВД Кыргызстана приняли присягу
В Академии МВД Кыргызстана имени генерал-майор милиции Эргеша Алиева состоялась торжественная церемония принятия присяги.
По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, начальник Академии МВД Азамат Ногойбаев, бывший глава МВД Мелис Турганбаев, первый руководитель Академии МВД Бексултан Ишимов, председатель Совета ветеранов МВД Бакыт Сеитов, председатель Ассоциации выпускников полковник милиции в отставке Нату Ниязов.
Курсантам пожелали с честью служить Родине, оставаться верными своему долгу, строго соблюдать законность и обеспечивать правопорядок.
Завершилась церемония парадным маршем личного состава Академии МВД.