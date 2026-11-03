Британец прошел пешком 50 тысяч километров за 28 лет и вернулся домой

Британский путешественник, десантник в прошлом Карл Башби завершил пеший поход по четырем континентам, пройдя 50 тысяч километров за 28 лет.

Как сообщает DW, 2 ноября в его родном городе Халле на северо-востоке Великобритании 57-летнего Башби встречали сотни человек.

«Я проделал это не в одиночку. У меня была огромная команда — самая большая из возможных: вся планета Земля. Только благодаря ей я смог вернуться», — заявил он.

По словам путешественника, все эти годы у него было два правила: не использовать моторизованный транспорт и не возвращаться домой, пока не будет выполнена поставленная задача.

Карл Башби отправился в путь в начале ноября 1998 года, когда ему было 29 лет. В то время у него распался брак, а жена с сыном уехала в другую страну. Начав поход на юге Чили, мужчина прошел через 29 стран, пересек Южную и Северную Америку, Россию, части Центральной Азии и Европы. В 2006-м он чуть не погиб, переходя Берингов пролив по льду.

В Панаме путешественника посадили в тюрьму за отсутствие визы, власти РФ долгое время отказывали ему в предоставлении визы после того, как он прибыл через Берингов пролив с Аляски. Добираясь из Казахстана в Азербайджан, Карл Башби преодолел вплавь Каспийское море.