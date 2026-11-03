USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Британец прошел пешком 50 тысяч километров за 28 лет и вернулся домой

10:03, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Британский путешественник, десантник в прошлом Карл Башби завершил пеший поход по четырем континентам, пройдя 50 тысяч километров за 28 лет.

Как сообщает DW, 2 ноября в его родном городе Халле на северо-востоке Великобритании 57-летнего Башби встречали сотни человек.

«Я проделал это не в одиночку. У меня была огромная команда — самая большая из возможных: вся планета Земля. Только благодаря ей я смог вернуться», — заявил он.

По словам путешественника, все эти годы у него было два правила: не использовать моторизованный транспорт и не возвращаться домой, пока не будет выполнена поставленная задача.

Карл Башби отправился в путь в начале ноября 1998 года, когда ему было 29 лет. В то время у него распался брак, а жена с сыном уехала в другую страну. Начав поход на юге Чили, мужчина прошел через 29 стран, пересек Южную и Северную Америку, Россию, части Центральной Азии и Европы. В 2006-м он чуть не погиб, переходя Берингов пролив по льду.

В Панаме путешественника посадили в тюрьму за отсутствие визы, власти РФ долгое время отказывали ему в предоставлении визы после того, как он прибыл через Берингов пролив с Аляски. Добираясь из Казахстана в Азербайджан, Карл Башби преодолел вплавь Каспийское море.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Общество

Консерваторию ошибочно назвали филармонией. Минкультуры наказало сотрудника

 

Массовое заражение ВИЧ в Оше: почему не сложились браки между пострадавшими

 

В Алматы Старый корпус ЦУМа и площадь Республики могут признать памятниками

 

Иммунитет населения к инфекциям: в Кыргызстане проведут новое исследование

 

Британец прошел пешком 50 тысяч километров за 28 лет и вернулся домой

 

В Бишкеке пройдут Дни немецкого языка

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Власть

Инвестиции в Манасский район выросли с 293 миллиардов до 3,1 триллиона сомов

 

Совершенствование таможенного администрирования обсудили Кыргызстан и Россия

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

Председатель парламента Грузии прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

 

Россия упростила военно-техническое сотрудничество с Кыргызстаном

 

Людей с инвалидностью лишили торговых мест в Таласе. Жапаров поручил разобраться

 

Ситуация вокруг Украины

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 

Призвала к диалогу с РФ. На выборах в Болгарии лидирует действующий президент

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18