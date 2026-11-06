Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США. Об этом заявил сенатор от Демократической партии, представляющий штат Мэриленд, Крис Ван Холлен.

Он призвал однопартийцев, получивших большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, заблокировать выделение средств на военную кампанию против ИРИ.

Читайте по теме Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

Выступая в эфире подкаста The Lever, политик заявил, что демократы не должны одобрять военное финансирование после 11 декабря.

«Это незаконная война, и мы должны гарантировать, что деньги налогоплательщиков не расходуются на ее продолжение», — сказал он.

Поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс во многом было обусловлено недовольством избирателей военной эскалацией на Ближнем Востоке, указывают эксперты.

Ранее президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс согласились, что на результаты выборов повлияла война с Ираном.