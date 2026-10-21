Вечерний дайджест: основные события 21 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 21 октября.

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Меры по снижению санкционных рисков: специальный представитель президента Бакыт Сыдыков сообщил международным партнерам о прекращении деятельности 52 юридических лиц, запуске процедуры ликвидации еще 57 компаний и закрытии госбанками более 240 счетов для предупреждения внешних ограничений.

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За восемь месяцев Кыргызстан потратил 623,6 миллиона долларов на закупки бензина и дизельного топлива, при этом Россия и Казахстан обеспечили более 87 процентов всех потребностей республики.

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Городу Манасу в Джалал-Абадской области присвоят статус второго экономического центра страны, сделав его ключевым транспортно-логистическим и бизнес-хабом южного региона.

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Президент Садыр Жапаров подписал указ об увеличении государственных социальных выплат, в рамках которого их увеличат людям с инвалидностью, матерям-героиням, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участникам боевых действиям и получателям пособий.

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На крыше конгресс-холла «Ырыс Ордо» произошло задымление. Прибывшие пожарные полностью его ликвидировали. Как отмечается, задымление произошло во время проведения изоляционных работ без открытого возгорания.

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Министр энергетики сообщил о планах полностью отменить лимиты мощности в часы пик в 2028–2029 годах после ввода в эксплуатацию ТЭЦ на Кара-Кече.

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Студент Джалал-Абадского государственного университета собрал автомобиль с солнечной подзарядкой для перемещения гостей по территории кампуса, а учебное заведение выделило на проект 280 тысяч сомов.

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За восемь месяцев 2026 года в Кыргызстан ввезли свыше 106 тысяч легковых автомобилей на 926,3 миллиона долларов, основной поток из Китая и Республики Корея.

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Компания «Газпром Кыргызстан» объявила о приостановке подключения новых сел в 2027–2028 годах из-за направления инвестиций на реконструкцию ГРС «Маловодное» и строительство магистрального газопровода в Казахстане.

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Министерство энергетики пообещало заранее публиковать графики отключения электроэнергии в случае возникновения дефицита мощностей в часы пиковых нагрузок.

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«Бишкектеплосеть» сообщила о снижение уровня износа трубопроводов столицы до 68,6 процента, заявив о полной готовности системы к предстоящему отопительному сезону.

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Врач-психиатр Алия Ащи разъяснила разницу между осенней хандрой и депрессивным эпизодом, подчеркнув, что клиническая депрессия длится более двух недель и требует применения антидепрессантов с психотерапией. Специалист также развеяла мифы об опасности фармакотерапии и предупредила о рисках «улыбающейся депрессии», при которой люди внешне сохраняют благополучие, но испытывают сильное эмоциональное напряжение.

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Садыр Жапаров поручил освободить торговцев «Мадины» от арендной платы на первые три месяца и установить минимальные ставки на последующие периоды, а также помочь с организацией переезда в течение десяти дней. Кроме того, он задался вопросом, куда делись 20 миллионов долларов компенсаций, предназначенных для предпринимателей. Он считает, что к решению вопроса надо привлечь основателя рынка Турсунтая Салимова.

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За восемь месяцев 2026 года дефицит мясной торговли Кыргызстана достиг почти 59,4 миллиона долларов, где на каждый экспортный доллар пришлось около 29 долларов импорта.

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Европа в огне: аналитический материал о масштабных протестах во Франции, росте популярности правых сил на фоне миграционного и экономического кризисов и запросе общества на смену политической парадигмы.

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На общественное обсуждение вынесли проект постановления кабмина об увеличении с 1 января 2027 года ежемесячных выплат ученым на 100 процентов, на что потребуется дополнительно свыше 97 миллионов сомов в год.

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