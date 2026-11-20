В Кыргызстане предлагают пересмотреть критерии назначения ежемесячного пособия «үй-бүлөгө көмөк». Соответствующие изменения предлагает внести в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» депутат Улан Примов.

Законопроект направлен на то, чтобы при определении нуждаемости учитывалось реальное материальное положение семьи, а не только наличие у нее имущества.

Сейчас при назначении пособия оцениваются совокупные доходы семьи, количество сельскохозяйственных животных и наличие определенного имущества.

В частности, действующее положение предусматривает отказ в назначении пособия, если на одного члена семьи приходится более четырех условных единиц мелкого рогатого скота (МРС).

Также семья может лишиться права на пособие при наличии одного и более работающих товаров длительного пользования либо двух и более объектов жилой недвижимости. К товарам длительного пользования относятся, например, легковой автомобиль со сроком эксплуатации менее 15 лет, сельскохозяйственная техника, грузовой автомобиль и микроавтобус.

Что предлагают изменить?

Законопроект предусматривает изложение статьи 9 закона в новой редакции.

Согласно предлагаемым поправкам, нуждаемость семьи будет определяться исходя из среднедушевого совокупного дохода относительно гарантированного минимального дохода, а также других обстоятельств, объективно характеризующих ее материальное положение.

При этом наличие движимого или недвижимого имущества, которое не приносит дохода, само по себе не станет основанием для отказа в назначении пособия, если оно не свидетельствует о достаточном уровне материальной обеспеченности семьи.

Отдельный подход предлагается установить в отношении сельскохозяйственных животных. Их количество будут учитывать с учетом доходов семьи от сельскохозяйственной деятельности и личного подсобного хозяйства.

Конкретные критерии и порядок учета имущества и животных должен будет определить кабинет министров. Таким образом, законопроект не отменяет применение расчетных показателей, включая условные единицы МРС, но предлагает учитывать их в совокупности с доходами семьи.

Количество получателей может увеличиться

Авторы инициативы считают, что изменения позволят более объективно оценивать нуждаемость граждан и не лишать государственной поддержки семьи только из-за наличия имущества, которое фактически не обеспечивает им достаточного дохода.

Вместе с тем принятие закона может повлиять на количество получателей пособия «үй-бүлөгө көмөк» и расходы республиканского бюджета. Точный финансовый эффект будет известен после того, как кабинет министров утвердит новые критерии оценки нуждаемости.

Проект закона был размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.