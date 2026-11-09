Генпрокуратура: Восстановлено право несовершеннолетней на получение пособия
Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о государственных пособиях.
В ходе проверки установлен факт нарушения права несовершеннолетней Ж. Н., обучающейся в Кыргызском авиационном институте имени И. Абдраимова и оставшейся без родителей, на получение пособия по случаю потери кормильца.
В результате принятых мер прокурорского реагирования право несовершеннолетней на получение пособия восстановлено.