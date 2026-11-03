Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

В Кремле отреагировали на инициативу США о возобновлении транзита российского газа в Европу через Украину.

Возобновление транзита российского природного газа в европейские страны через территорию Украины в текущих условиях не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, текущая обстановка на месте делает возобновление этого маршрута транспортировки газа в настоящее время невозможным.

Напомним, ранее США предложили восстановить транзит российского газа через Украину. Администрация Белого дома в рамках переговоров об энергетическом перемирии в преддверии зимы стремится возобновить поставки газа из России в Европу через трубопроводы на украинской территории, указывали эксперты.

По данным СМИ, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев этой осенью предложили продавать российский газ через американского посредника, что позволило бы обойти европейские санкции. При этом Украина получила бы средства от транзита газа, а доходы России предлагается переводить на эскроу-счета в третьей стране, чтобы средства не шли на финансирование боевых действий.

По мнению Белого дома, возвращение РФ на европейский рынок стало бы мощным стимулом для президента Владимира Путина согласиться на масштабное энергетическое перемирие.