Представители судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции приняли участие в международной научно-практической конференции «Уголовный процесс и судебная экспертиза: вопросы взаимодействия в эпоху цифровизации», которая состоялась в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Международный научный форум объединил ведущих ученых, представителей экспертного сообщества и практикующих юристов из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Азербайджана.

Основной темой обсуждения стали влияние современных цифровых технологий на развитие уголовного судопроизводства и судебно-экспертной деятельности, а также совершенствование механизмов взаимодействия между экспертными учреждениями и органами уголовного процесса.

Особое место в программе заняли научные выступления представителей судебно-экспертной службы. Начальник управления баллистических, трасологических и взрывотехнических экспертиз Жанарбек Мамытов представил доклад на тему правового статуса судебного эксперта в судопроизводстве.

В ходе научных дискуссий участники рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов, включая использование цифровых доказательств, применение технологий искусственного интеллекта, особенности компьютерно-технической экспертизы, выявление и исследование цифровых следов, а также обеспечение достоверности экспертных заключений.

Отдельное внимание уделено вопросам процессуальной независимости судебного эксперта, защите его профессиональных прав и совершенствованию взаимодействия экспертных учреждений с органами уголовного судопроизводства.

Работа конференции продолжилась в двух тематических секциях, посвященных цифровизации уголовного процесса и развитию судебной экспертизы в условиях современных технологических вызовов. В обсуждениях наряду с учеными и практикующими специалистами приняли участие студенты юридических направлений.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию судебно-экспертной отрасли, внедрению современных технологий и повышению качества экспертного сопровождения уголовного судопроизводства.