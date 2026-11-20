В Кыргызстане предлагают ускорить рассмотрение гражданских дел и ограничить сроки переноса судебных заседаний. Соответствующий проект конституционного закона предусматривает сокращение сроков рассмотрения отдельных категорий дел, расширение возможностей участия в судах по видеосвязи и усиление контроля за соблюдением процессуальной дисциплины.

Поправки ряд депутатов предлагают внести в конституционный Закон «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», а также в нормы, регулирующие гражданское судопроизводство.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас гражданские дела должны рассматриваться в срок до трех месяцев, а экономические — до двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Однако на практике эти сроки нередко нарушаются.

Среди основных причин затягивания процессов разработчики называют неоднократные переносы заседаний, длительные перерывы, а также неявку участников, которым отказывают в дистанционном участии по видеосвязи из-за отсутствия технических возможностей.

В результате граждане месяцами, а иногда и годами ожидают судебных решений, несут дополнительные расходы на адвокатов и вынуждены неоднократно отпрашиваться с работы.

Какие изменения предлагаются?

Одно из главных нововведений — сокращение срока рассмотрения дел о взыскании заработной платы и возмещении вреда, причиненного здоровью. Такие споры предлагается рассматривать в течение одного месяца со дня принятия заявления к производству суда.

Авторы инициативы объясняют это тем, что подобные дела непосредственно связаны со средствами к существованию граждан, оплатой лечения и восстановлением трудоспособности. Длительное ожидание решения может существенно ухудшить материальное положение человека и его семьи.

Кроме того, предлагается установить следующие ограничения:

отложение судебного разбирательства — не более чем на 15 календарных дней;

перерыв в судебном заседании — не более трех рабочих дней вместо действующих десяти дней.

По мнению разработчиков, это позволит сократить промежутки между заседаниями и не допускать затягивания процессов на неопределенный срок.

Еще одно предложение касается участия в судебных заседаниях посредством видеоконференцсвязи. Гражданам хотят предоставить возможность подключаться к процессу с использованием личных цифровых устройств. Это должно снизить зависимость участия в заседаниях от необходимости лично приезжать в суд и уменьшить количество переносов из-за отсутствия участников.

Контроль за работой судов

Проект также предусматривает усиление внутреннего контроля. Председателей судов первой и второй инстанций предлагается обязать ежеквартально анализировать соблюдение процессуальных сроков по делам, по которым судебные акты вступили в законную силу.

По итогам такого анализа руководители судов должны будут принимать организационные меры для предупреждения нарушений.

В целом инициатива направлена на то, чтобы гражданские дела рассматривались в пределах трех месяцев, экономические — двух месяцев, а отдельные социально значимые споры — в течение одного месяца.