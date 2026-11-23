Садыр Жапаров обратил внимание на большое количество личных и семейных вопросов, которые жители поднимают во время встреч с ним. Об этом глава государства заявил на республиканском совещании.

По его словам, многие конфликты между родственниками раньше помогали решать аксакалы, но теперь люди обращаются с ними в суды.

Президент упомянул случаи, когда родственники ссорятся, невестки уходят из дома, а семейные разногласия перерастают в судебные споры.

«Такие вопросы, которые раньше решались мудрыми аксакалами, сейчас решаются в судах. Возникает вопрос, сохраняют ли люди ценности, которые передали нам предки, или они исчезают? Или в селах, городах сформировалось общество, которое не уважает младших, не почитает старших и не сохраняет единство?» — озвучил Жапаров.

Он призвал укреплять семейное воспитание, сохранять национальные ценности и уважение между поколениями. По его словам, в условиях глобализации важно не допускать утраты традиций.