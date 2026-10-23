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24.kg

В парламенте предлагают сократить сроки рассмотрения судебных дел

09:45, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Проект закона направлен на то, чтобы граждане могли быстрее получать решения суда, а судебные процессы не затягивались на месяцы. Инициаторами поправок выступили депутаты ЖК.

Согласно статье 157 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, гражданские дела должны рассматриваться до трех месяцев, а экономические — до двух месяцев. Однако на практике значительная часть гражданских дел рассматривается с нарушением установленных сроков.

Законопроект предлагает сократить сроки рассмотрения дел о взыскании заработной платы и возмещении вреда, причиненного здоровью.

Также предлагается расширить возможности участия в судебных заседаниях по видеосвязи, ограничить сроки переноса заседаний и перерывов, а председателей судов обязать контролировать соблюдение сроков и принимать меры, если они нарушаются.

Одна из причин затягивания судебных процессов — неоднократные переносы заседаний и длительные перерывы. Кроме того, гражданам иногда отказывают в участии по видеосвязи из-за отсутствия технической возможности, что также может приводить к задержкам.

В итоге людям приходится месяцами ждать решения суда, повторно отпрашиваться с работы и нести дополнительные расходы на адвокатов, услуги которых нередко оплачиваются за каждое судебное заседание.

Предлагаемые изменения призваны сократить затягивание судебных процессов, сделать правосудие доступнее и помочь гражданам быстрее добиваться защиты своих прав.

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