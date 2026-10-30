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24.kg

В Ошской области выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

11:46, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Ошской области выявлены два факта незаконной добычи песчано-гравийной смеси без разрешительных документов. По итогам рейдов нарушителям выписали административные штрафы на общую сумму 60 тысяч сомов.

Как сообщили в службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, проверки провели сотрудники Ошского регионального управления ведомства.

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Во время рейда на Папанском водохранилище в Кара-Суйском районе инспекторы выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси в устьевой части водоема. За нарушение на виновных наложили штраф в размере 20 тысяч сомов.

Кроме того, администрация водохранилища и Папанский айыл окмоту получили предупреждения о необходимости убрать мусор на прилегающей территории и обеспечить надлежащее санитарное состояние.

Еще один факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси выявили на берегу реки Жазы в Салам-Аликском айыльном аймаке Узгенского района. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 40 тысяч сомов. Технику, использовавшуюся для добычи, вывели из русла реки.

В ходе рейда на Папанском водохранилище инспекторы также провели разъяснительную работу с рыбаками, напомнив им о необходимости соблюдать чистоту окружающей среды и правила рыболовства.

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