Депутат призвал навести порядок на Папанском водохранилище. Об этом Алтынбек Кудайбердиев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, сегодня побережье водохранилища превратили в увеселительное место.

«У воды отдыхают, развлекаются, бросают мусор. А ведь воду из этого водохранилища используют жители города Оша и ряда прилегающих районов. Нельзя позволять засорение территории этого объекта, ведь это вопрос безопасности.

Кабмину нужно ввести ограничения на такого рода увеселительные посиделки», — добавил Алтынбек Кудайбердиев.