Депутат призвал навести порядок на Папанском водохранилище
Депутат призвал навести порядок на Папанском водохранилище. Об этом Алтынбек Кудайбердиев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, сегодня побережье водохранилища превратили в увеселительное место.
«У воды отдыхают, развлекаются, бросают мусор. А ведь воду из этого водохранилища используют жители города Оша и ряда прилегающих районов. Нельзя позволять засорение территории этого объекта, ведь это вопрос безопасности.
Кабмину нужно ввести ограничения на такого рода увеселительные посиделки», — добавил Алтынбек Кудайбердиев.