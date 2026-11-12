Жогорку Кенеш одобрил законопроект об усилении охраны озер и водохранилищ

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект об усилении охраны водных объектов Кыргызстана. Документ предусматривает меры по сохранению и восстановлению водных экосистем, а также предотвращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Законопроект депутаты рассмотрели 11 ноября на заседании парламента.

Один из инициаторов документа Максат Алымбеков пояснил, что предлагаемые изменения направлены на защиту всех озер страны, в том числе высокогорных Иссык-Куля, Сон-Куля, Чатыр-Куля и Сары-Челека, а также водохранилищ — Токтогульского, Орто-Токойского, Кировского, Папанского и других.

Предлагается регулировать вопросы охраны не только самих водоемов, но и их водоохранных зон, прибрежных защитных полос, водосборных бассейнов и связанных с ними водно-болотных угодий.

По словам Алымбекова, цель законопроекта — сохранить экосистемы водных объектов, предотвратить их загрязнение и обеспечить конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд вопросов. Умбеталы Кыдыралиев попросил уточнить, относятся ли водохранилища к категории водных объектов, поскольку в Водном кодексе они отдельно не упоминаются.

Эдита Тайгараева обратила внимание на проблемы с передачей объектов поливной воды из-за отсутствия первичных документов со стороны айыл окмоту. Она предложила рассмотреть возможность передачи таких объектов с нулевым балансом.

Джайлообай Нышанов поднял вопрос экологической безопасности и указал на добычу россыпного золота в водных объектах, которая может негативно влиять на окружающую среду.

Инициаторами законопроекта выступили 13 депутатов во главе со спикером Жогорку Кенеша Марленом Маматалиевым.