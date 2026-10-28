С начала года из водоемов Кыргызстана извлечено 3,6 тонны мусора

С начала года в рамках мероприятий по очистке водоемов Кыргызстана и охране водных биоресурсов извлечено более 160 тысяч 90 метров рыболовных сетей и 3 тысячи 660 килограммов мусора. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора в целях охраны водных биоресурсов, борьбы с браконьерством и сохранения водных экосистем.

Мероприятия организуются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов», а также постановлением кабинета министров о введении моратория на промышленный вылов рыбы в отдельных водоемах.

Основные работы проводятся на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, Токтогульском, Орто-Токойском и Кировском водохранилищах, а также на других водных объектах страны.

Следует отметить, что старые синтетические сети, оставленные в водоемах, представляют серьезную опасность для рыб и других водных животных. Они могут запутываться в сетях и погибать. Кроме того, такие сети и другие отходы негативно влияют на водные экосистемы и наносят ущерб биологическому разнообразию.