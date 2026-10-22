В городе Ош обсуждают снос семейных общежитий и строительство многоэтажек

В Оше ведутся переговоры с жителями семейных общежитий в микрорайоне «Манас-Ата» о сносе старых зданий и строительстве на их месте многоэтажных домов. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр города Шумкарбек Пайзиев.

По его словам, сейчас власти обсуждают этот вопрос с жильцами. Если сторонам удастся прийти к общему мнению, на месте общежитий дома построит муниципальная ипотечная компания южной столицы.

В компании уточнили, что для начала работ необходимо согласие всех жителей. Если хотя бы один человек выступит против, реализовать проект не удастся.

Часть жильцов не согласна на переселение по нескольким причинам.

В общежитиях живут в основном социально уязвимые и малообеспеченные семьи, а также люди с инвалидностью. На время строительства нового жилья, которое может занять не менее двух лет, им потребуется снимать квартиры. Однако у многих средств на аренду нет.

Есть и другой вопрос: площадь квартир в новых домах будет сопоставляться с площадью нынешних комнат, а за дополнительные квадратные метры жителям придется платить по ипотеке в течение нескольких лет. Для части семей такие расходы могут оказаться неподъемными.

При этом продолжать жить в старых общежитиях тоже небезопасно. Здания построили в 1950-1960-х годах. Некоторые из них возводили из кирпича без фундамента, крыши отдельных домов протекают. Жители также вынуждены пользоваться уличными туалетами и сталкиваются с трудностями при доставке воды.

В Оше насчитывается 66 семейных общежитий, построенных в советское время для работников заводов, фабрик и других предприятий. Многие из них впоследствии приватизировали. При этом в отдельных случаях возникали затяжные споры о собственности: люди годами жили в комнатах, тогда как юридически здание принадлежало одному человеку. В некоторых общежитиях вопрос переселения уже удалось решить совместно с частными компаниями.