Пятьсот человек бьются с приставами за бывшую гостиницу «Ак-Моор» в Оше

В Оше из бывшей гостиницы «Ак-Моор» судебные исполнители выселяют 500 человек. Об этом 24.kg сообщил адвокат жителей Тологон Келдибаев.

Люди сопротивляются и продолжают сражаться за квадратные метры.

«Судисполнители ворвались в общежитие. Здесь проживает около 500 человек, среди них почти 100 детей школьного возраста, 10 студентов, 40 матерей-одиночек, люди с инвалидностью. Сейчас они в подвешенном состоянии. Им некуда пойти», — рассказал юрист.

72-летняя жительница общежития заявила, что не может попасть в квартиру. «Они ворвались в дом, разбив дверь и окна. Я живу в первом подъезде. Сама больная. Восемь лет пролежала в постели. Только встала. Судисполнители призжают часто и не дают покоя. Сейчас голодная, не могу попасть в квартиру в такой холод. Если выселят, не знаю, куда пойти. Наверное, застелю постель во дворе», — заметила она.

Отметим, это не первая попытка судебных приставов исполнить решение городского суда о выселении жителей. В конце июля они уже пытались это сделать, тогда это тоже вылилось в потасовку между жителями.

Напомним, по словам адвоката Тологона Келдибаева, гостиница «Ак-Моор» в советское время принадлежала акционерному обществу текстильной промышленности. Там жили работники этой сферы. Но после распада Союза здание перешло в частные руки. С того момента между жильцами и владельцем гостиницы шли судебные разбирательства. Поскольку аренду никто не оплачивал, Ошский городской суд вынес решение о выселении всех 80 семей.