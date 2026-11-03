В MegaTV запустили кыргызоязычный детский сервис NURKIDS

Национальный оператор сотовой связи MEGA расширяет возможности детского контента на платформе MegaTV. Теперь юным зрителям доступен NURKIDS — кыргызоязычный сервис, который помогает детям знакомиться с родным языком, историей и культурой Кыргызстана в увлекательном формате.

NURKIDS — это сочетание обучения и развлечений в одном цифровом пространстве. Благодаря познавательному и развлекательному видеоконтенту дети могут узнавать больше о природе и истории Кыргызстана, расширять кругозор и развивать воображение, одновременно открывая для себя богатство кыргызского языка.

Запуск сервиса направлен на популяризацию кыргызского языка среди подрастающего поколения и формирование интереса к национальной культуре с раннего возраста. NURKIDS также помогает родителям сделать экранное время детей более полезным и познавательным.

MEGA продолжает развивать цифровые сервисы и расширять библиотеку MegaTV, предлагая пользователям больше возможностей для интересного и полезного досуга всей семьи.

Подключить сервис можно несколькими способами:

с помощью команды *728*1#;

через приложение MegaPay;

через приложение MegaTV.

Для новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период продолжительностью 3 дня.

Абонентская плата составляет 3,51 сома в сутки (с учетом НДС и налога с продаж). Подключение бесплатное.

Смотреть контент NURKIDS можно через приложение MegaTV, доступное в App Store и Google Play.

NURKIDS от MEGA – больше возможностей для маленьких исследователей, больше интереса к родному языку и культуре Кыргызстана.

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