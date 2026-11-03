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В MegaTV запустили кыргызоязычный детский сервис NURKIDS

09:48, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Национальный оператор сотовой связи MEGA расширяет возможности детского контента на платформе MegaTV. Теперь юным зрителям доступен NURKIDS — кыргызоязычный сервис, который помогает детям знакомиться с родным языком, историей и культурой Кыргызстана в увлекательном формате.

NURKIDS — это сочетание обучения и развлечений в одном цифровом пространстве. Благодаря познавательному и развлекательному видеоконтенту дети могут узнавать больше о природе и истории Кыргызстана, расширять кругозор и развивать воображение, одновременно открывая для себя богатство кыргызского языка.

Запуск сервиса направлен на популяризацию кыргызского языка среди подрастающего поколения и формирование интереса к национальной культуре с раннего возраста. NURKIDS также помогает родителям сделать экранное время детей более полезным и познавательным.

MEGA продолжает развивать цифровые сервисы и расширять библиотеку MegaTV, предлагая пользователям больше возможностей для интересного и полезного досуга всей семьи.

Подключить сервис можно несколькими способами:

  • с помощью команды *728*1#;

  • через приложение MegaPay;

  • через приложение MegaTV.

Для новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период продолжительностью 3 дня.

Абонентская плата составляет 3,51 сома в сутки (с учетом НДС и налога с продаж). Подключение бесплатное.

Смотреть контент NURKIDS можно через приложение MegaTV, доступное в App Store и Google Play.

NURKIDS от MEGA больше возможностей для маленьких исследователей, больше интереса к родному языку и культуре Кыргызстана.

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР. 

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