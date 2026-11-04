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24.kg

Выгодные авиабилеты — в новом сервисе MegaTrip от MegaPay

10:05, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В приложении MegaPay запустился новый сервис MegaTrip, который позволяет искать, сравнивать и покупать авиабилеты по Кыргызстану и международным направлениям. Пользователи могут сравнивать предложения более 1 тысячи авиакомпаний, проверять актуальные цены и наличие мест, а затем выбирать подходящий рейс непосредственно в приложении.

Оплата билета проходит прямо в MegaPay — без перехода на сторонние страницы и повторного ввода платежных данных. Это позволяет пройти весь путь от поиска рейса до покупки в одном приложении.

Через MegaTrip доступны перелеты в страны Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной Америки и другие популярные направления. Сервис также поддерживает составные маршруты с несколькими пунктами назначения — до четырех городов в одной поездке. Например, пользователь может спланировать маршрут Бишкек → Стамбул → Париж → Рим.

Чтобы воспользоваться MegaTrip, необходимо открыть приложение MegaPay (доступно в в App Store или Google Play), выбрать сервис на главном экране, указать направление и даты поездки, выбрать подходящий рейс, оформить и оплатить билет.

Новый сервис помогает быстро находить подходящие авиабилеты и планировать поездки, объединяя поиск, выбор и покупку билетов в одном приложении.

Лицензии НБ КР №  3028080120, №  2027080120 от 08.01.2020 и №  8003230426 от 23.04.2026. 

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