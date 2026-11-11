MEGA дарит абонентам безлимитный интернет для онлайн-шопинга 11 ноября

Национальный оператор сотовой связи MEGA подготовил специальный подарок для всех, кто любит онлайн-покупки. В честь Всемирного дня шопинга компания открывает своим абонентам бесплатный безлимитный доступ к популярным маркетплейсам.

Только 11 ноября абоненты MEGA смогут без ограничений пользоваться Wildberries, Ozon, Pinduoduo, Taobao, Poizon, Alibaba, 1688, Temu и AliExpress. В течение всего дня трафик на этих платформах не будет расходовать интернет-пакет пользователя.

Специальное предложение доступно автоматически всем абонентам MEGA. Никаких дополнительных действий или подключения услуги не требуется.

Теперь можно спокойно выбирать понравившиеся товары, сравнивать цены, изучать новинки и оформлять заказы, не беспокоясь о расходе гигабайтов.

MEGA продолжает создавать дополнительные возможности для своих абонентов, делая цифровые сервисы еще доступнее и повседневные привычки — комфортнее.

Покупайте больше, выбирайте с удовольствием и наслаждайтесь безлимитным шопингом вместе с MEGA!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.