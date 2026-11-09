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Успейте оформить разрешение на тонировку по сниженной стоимости в MegaPay

15:17, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Водители могут оформить разрешение на тонирование передних боковых стекол автомобилей через приложение MegaPay по временно сниженной стоимости. Специальные условия действуют до 5 декабря 2026 года.

Автомобилистам больше не нужно посещать государственные учреждения и тратить время на очереди. Вся процедура доступна онлайн и занимает всего несколько минут.

С учетом действующих тарифов стоимость сбора за оформление разрешения составляет:

  • 25 тысяч сомов — для физических лиц;
  • 50 тысяч сомов — для юридических лиц;
  • 70 тысяч сомов — для нерезидентов;
  • 20 тысяч сомов — для физических лиц при оформлении разрешения на электромобиль.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно скачать или обновить приложение MegaPay, доступное в App Store и Google Play, и выполнить несколько простых действий:

  1. Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Сервисы УНАА ГА РТСВС» → «Приобретение тонировки».
  2. Выбрать автомобиль, зарегистрированный на свое имя.
  3. Подтвердить оплату.

Оплатить услугу также можно за другого человека при условии, что у него есть аккаунт в MegaPay.

Объединяя востребованные возможности в одном приложении, MegaPay помогает пользователям экономить время, решать необходимые вопросы дистанционно и пользоваться современными цифровыми решениями без лишних хлопот.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.

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