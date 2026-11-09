Успейте оформить разрешение на тонировку по сниженной стоимости в MegaPay

Водители могут оформить разрешение на тонирование передних боковых стекол автомобилей через приложение MegaPay по временно сниженной стоимости. Специальные условия действуют до 5 декабря 2026 года.

Автомобилистам больше не нужно посещать государственные учреждения и тратить время на очереди. Вся процедура доступна онлайн и занимает всего несколько минут.

С учетом действующих тарифов стоимость сбора за оформление разрешения составляет:

25 тысяч сомов — для физических лиц;

— для физических лиц; 50 тысяч сомов — для юридических лиц;

— для юридических лиц; 70 тысяч сомов — для нерезидентов;

— для нерезидентов; 20 тысяч сомов — для физических лиц при оформлении разрешения на электромобиль.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно скачать или обновить приложение MegaPay, доступное в App Store и Google Play, и выполнить несколько простых действий:

Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Сервисы УНАА ГА РТСВС» → «Приобретение тонировки». Выбрать автомобиль, зарегистрированный на свое имя. Подтвердить оплату.

Оплатить услугу также можно за другого человека при условии, что у него есть аккаунт в MegaPay.

Объединяя востребованные возможности в одном приложении, MegaPay помогает пользователям экономить время, решать необходимые вопросы дистанционно и пользоваться современными цифровыми решениями без лишних хлопот.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.