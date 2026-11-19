Реферальная акция «Больше друзей — больше денег» от национального оператора сотовой связи MEGA продолжается! Действующие абоненты могут приглашать друзей в сеть MEGA и получать по 200 сомов на баланс телефона за каждое успешное подключение. Столько же получит и новый абонент.

Акция продлится до 31 декабря 2026 года включительно. Участвовать просто: достаточно поделиться персональным промокодом и помочь близким стать абонентами MEGA.

Как принять участие?

Откройте приложение MegaPay, перейдите в раздел «Акции» или нажмите на иконку монетки на главном экране и получите свой уникальный промокод. Поделитесь им с другом, который хочет перейти в MEGA. Друг оформляет новую SIM-карту в Центре продаж и обслуживания MEGA или подключает eSIM через MegaPay, используя ваш промокод. Новый абонент проходит персонификацию и оплачивает тариф стоимостью свыше 300 сомов. После выполнения всех условий каждый участник получает по 200 сомов на баланс телефона.

Таким образом, приглашая друзей, вы не только помогаете им открыть для себя возможности MEGA, но и получаете денежное вознаграждение вместе!

Не откладывайте на потом: акция продолжается, а количество вознаграждений ограничено. Приглашайте друзей и получайте по 200 сомов за новые подключения!

Узнать подробности и получить промокод можно в приложении MegaPay в разделе «Акции» и на сайте компании. Загрузите или обновите приложение в App Store и Google Play, чтобы принять участие.

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.