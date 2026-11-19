Приглашайте друзей в MEGA и получайте по 200 сомов вместе
Реферальная акция «Больше друзей — больше денег» от национального оператора сотовой связи MEGA продолжается! Действующие абоненты могут приглашать друзей в сеть MEGA и получать по 200 сомов на баланс телефона за каждое успешное подключение. Столько же получит и новый абонент.
Акция продлится до 31 декабря 2026 года включительно. Участвовать просто: достаточно поделиться персональным промокодом и помочь близким стать абонентами MEGA.
Как принять участие?
- Откройте приложение MegaPay, перейдите в раздел «Акции» или нажмите на иконку монетки на главном экране и получите свой уникальный промокод.
- Поделитесь им с другом, который хочет перейти в MEGA.
- Друг оформляет новую SIM-карту в Центре продаж и обслуживания MEGA или подключает eSIM через MegaPay, используя ваш промокод.
- Новый абонент проходит персонификацию и оплачивает тариф стоимостью свыше 300 сомов.
- После выполнения всех условий каждый участник получает по 200 сомов на баланс телефона.
Таким образом, приглашая друзей, вы не только помогаете им открыть для себя возможности MEGA, но и получаете денежное вознаграждение вместе!
Не откладывайте на потом: акция продолжается, а количество вознаграждений ограничено. Приглашайте друзей и получайте по 200 сомов за новые подключения!
Узнать подробности и получить промокод можно в приложении MegaPay в разделе «Акции» и на сайте компании. Загрузите или обновите приложение в App Store и Google Play, чтобы принять участие.
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