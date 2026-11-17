Национальный оператор сотовой связи MEGA совместно с компанией «АКНЕТ» предлагают тариф «Акнет Достук+», который создан для семей и пользователей, которым важно оставаться на связи дома и за его пределами.

В базовый пакет тарифа входит:

— две SIM-карты MEGA;

— безлимитный мобильный интернет;

— безлимитные звонки внутри сети;

— 100 минут на номера других операторов КР;

— бесплатная раздача Wi-Fi;

— онлайн-кинотеатры START, Wink, MEGOGO, «Этномедиа» и RizaNova без дополнительной оплаты;

— домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с;

— цифровое телевидение «iTV АКНЕТ» с более чем 200 телеканалами.

Важное преимущество тарифа — бесплатное предоставление оборудования для подключения домашнего интернета и цифрового телевидения. В рамках проекта «Акнет Достук+» абоненты получают гигабитный Wi-Fi-роутер и Android ТВ-приставку.

При необходимости пользователи смогут подключить к тарифу до пяти дополнительных SIM-карт, объединив в одну группу всех членов семьи. Стоимость каждой дополнительной SIM-карты в течение первых трех расчетных периодов составляет 160 сомов, начиная с четвертого периода — 320 сомов.

Управлять составом группы — добавлять или исключать номера — можно самостоятельно через приложение MegaPay, доступное в App Store и Google Play.

В рамках акционного периода стоимость тарифа составляет от 1 тысячи 320 сомов за каждый из первых трех расчетных периодов. Начиная с четвертого периода, абонентская плата составит от 1 тысячи 910 сомов за 30 дней.

Подключение тарифа начинается с оформления заявки здесь или в центрах продаж и обслуживания MEGA. После этого специалисты «АКНЕТ» проверяют наличие технической возможности подключения по адресу абонента и связываются с ним. При наличии технической возможности монтажная бригада устанавливает оборудование, подключает домашний интернет и цифровое телевидение «iTV АКНЕТ», а также активирует SIM-карты MEGA.

«Акнет Достук+» — результат сотрудничества национальных операторов MEGA и «АКНЕТ», объединивший мобильную связь, высокоскоростной домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-развлечения в одном современном тарифном решении для всей семьи.

Важно: роутер и ТВ-приставка предоставляются в рамках тарифа «Акнет Достук+» и передаются абоненту в ответственное хранение.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР, 17-0110 КР, 00-110 КР.