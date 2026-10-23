На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с итогами социально-экономического развития Майлуу-Суу и Ноокенского района за 2021-2026 годы. Об этом сообщили в администрации президента.

Отмечается, что в Майлуу-Суу в 2025-м исполнение городского бюджета выросло на 196,1 процента по сравнению с 2021 годом. За счет средств Стабилизационного фонда главы государства заасфальтировали 9,7 километра дорог.

На 2027 год подготовили план развития города. На ремонт и инфраструктуру планируют направить 585 миллионов сомов, развитие экотуризма — 215 миллионов, создание зеленого и безопасного города — 125 миллионов, сохранение исторического облика — 75 миллионов.

Также рассматривают возможность открыть вуз на базе профессионального лицея № 76.

Среди основных проблем Майлуу-Суу — нехватка чистой питьевой воды, земель для строительства жилья и необходимость возобновить работу лампового завода.

В Ноокенском районе за 2021-2025 годы построили 14 школ, 13 детских садов и 17 зданий для медицинских учреждений. Капитально отремонтировали 17 школ, 6 детских садов и 11 объектов здравоохранения. Для развития спорта построили 21 мини-футбольное поле и 11 спортивных залов.

За шесть лет в районе заасфальтировали 102,53 километра дорог, жители 30 сел получили доступ к чистой питьевой воде. В 2026 году открыли четыре предприятия, еще шесть планируют запустить. Среди новых проектов — нефтеперерабатывающий завод, производство мраморных плит и цементный завод «Кен-Сай».

В Кочкор-Ате строят ипотечные жилые комплексы на 954 квартиры, а в айыльном аймаке имени Дооронбека Садырбаева — на 990 квартир.

Среди проблем района — изношенные сети питьевого и канализационного водоснабжения, нехватка очистных сооружений, а также необходимость строительства новых школ, детских садов и современной больницы.