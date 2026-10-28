В Кыргызстане разработают план реформы сельского хозяйства на 1 тысячу дней

В целях комплексного развития сельского хозяйства и проведения системных преобразований разрабатывается план работы на 1 тысячу дней.

По данным Минсельхоза, в рамках плана по борьбе с инфляцией определены 32 пункта, относящиеся к компетенции ведомства. Для их своевременной реализации готовятся соответствующие законопроекты.

Основными направлениями реформ являются повышение эффективности господдержки, совершенствование механизмов субсидирования, расширение возможностей отечественных производителей, улучшение обеспечения поливной водой и развитие ирригационной инфраструктуры, а также наращивание объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Главная задача — своевременно и в полном объеме реализовать намеченные меры и обеспечить ощутимые результаты реформ. Проводимая работа направлена на улучшение условий деятельности фермеров и сельхозпроизводителей, расширение производства отечественной продукции и достижение заметных экономических результатов для населения.