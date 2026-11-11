USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Рабочие поездки Садыра Жапарова: почему граждане ищут защиты у президента

10:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Президент Кыргызстана завершил очередную поездку по стране, во время которой традиционно встречается с местными жителями.

Это второй рабочий тур Садыра Жапарова по регионам, где он напрямую говорит с людьми.

При этом характер обращений граждан практически не изменился: большинство по-прежнему сетует по поводу инфраструктурных проблем, рассказывает про земельные споры, просит помощи в личных и семейных конфликтах, обращаются с просьбами о помиловании и жалуется на несправедливость судов и силовых органов.

resized-850x570.png

За общением первого лица государства с народом внимательно следят и активные пользователи социальных сетей. Они считают, что президент не должен ограничиваться выслушиванием жалоб и раздачей поручений.

По мнению части активных граждан, после завершения поездок Садыр Жапаров, подводя итоги, должен публично давать оценку работе местных чиновников и госорганов, ответственных за отсутствие решения вопросов, которые из года в год озвучивают жители регионов.

Не президентское дело?

Правозащитник Турсунбек Акун, сравнивая стиль работы главы государства с опытом его предшественников, называет такое прямое общение Садыра Жапарова с населением положительным явлением.

«Я работал практически со всеми президентами страны и могу сравнивать. Сегодня Садыр Жапаров действительно тесно и откровенно общается с людьми, напрямую, без посредников, лично выслушивает их проблемы. Раньше такого, по сути, не было. То, что президент близок к народу, — это хороший знак», — сказал он.

resized-850x570.png

Вместе с тем, по мнению правозащитника, постоянное вмешательство Садыра Жапарова в повседневные вопросы, которые должны решаться на местах, говорит о более глубоких проблемах в системе госуправления.

«Президент — это глава государства и крупный политический деятель. Он должен заниматься развитием экономики, социальной сферой, определять политический курс и концепцию развития страны, заниматься внешней политикой, вести переговоры с другими государствами. У президента огромное количество стратегических задач. А получается, что он зачастую занимается вопросами, которые должны решать айыл окмоту, акимы и другие местные чиновники. 
Турсунбек Акун

По его словам, главная проблема заключается в том, что реформы в государственных структурах обычно начинаются с громких кадровых перестановок — смены руководителей ведомства, министров и их заместителей. При этом среднее звено, которое годами работает в этих структурах, остается неизменным.

«Например, министра нужно назначить и дать ему возможность проработать четыре-пять лет, чтобы он смог показать результат. А у нас министры здравоохранения меняются, как шапки. Такая текучка кадров весьма вредна. При этом среднее звено практически не меняется. Именно среднее звено нужно внимательно проверить: какие у людей образование, способности и квалификация, как и благодаря кому они пришли на работу. Необходимы аттестация и серьезная оценка профессионализма кадров, потому что именно там система застаивается и постепенно разрушается», — считает правозащитник.

Он также назвал риском, когда прямые обращения к президенту могут превратиться в устойчивую практику решения личных проблем в обход законодательных процедур. В качестве примера Турсунбек Акун упомянул обещание помочь студенту с жильем в Джумгале.

«Помогать людям — это хорошо, и я поддерживаю помощь конкретному человеку. Возможно, в данном случае она действительно необходима. Но нельзя допустить, чтобы это стало системой: кто первым дойдет до президента и расскажет о своей проблеме, тот получит квартиру или деньги. Тогда у людей может сформироваться привычка — обращаться сразу к главе государства, минуя установленные процедуры. А государство должно работать на основе законов, документов, очередности и четких правил», — считает он.

Когда на жалобы реагирует только «первый»

Многочисленные жалобы на несправедливость, милицию, суды, отдельные ведомства, конкретных клерков и другие обращения напрямую к президенту вызывают несколько важных вопросов.

Почему все эти сигналы прежде не слышат на местах? Почему граждане вынуждены просить помощи у главы государства? В КР трудится многотысячная армия чиновников самых разных уровней. Почему они не выполняют свои прямые должностные обязанности?

В обществе высказывают мнение о необходимости серьезной реформы госсистемы, потому что сотни, если не тысячи, жалоб с мест — это признак системных проблем.

Однако депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, внимательно следящая за последними встречами президента с населением, считает: называть происходящее кризисом неправильно. По ее мнению, глава государства как гарант Конституции является для граждан высшей инстанцией, к которой они могут обратиться со своими проблемами. Люди видят такую возможность и пользуются ею, и это вполне нормально.

Кожокулова Гуля-5 жк.jpeg

«Да, есть недоработки, упущения и перегибы со стороны системы. Но то, что сегодня люди открыто выступают и говорят о своих проблемах, свидетельствует о доверии к власти. Сейчас люди раскрылись, идет открытый диалог.

Читайте по теме
«Президент работает пожарным». Адвокаты раскритиковали суды

Это наша реальная жизнь: вопросы алиментов, несправедливых судебных решений и другие обращения. Если о них не говорить, а замалчивать, то мы будем видеть лишь красивую картинку, которая не отражает реального положения дел. Это своего рода хороший посыл: где-то нужно обратить внимание, где-то разобраться, пересмотреть подходы, а где-то надо четко решать вопросы, не создавать какую-либо волокиту. В каждом регионе своя специфика, и к проблемам нужно подходить с учетом местных условий», — говорит нардеп.

По ее словам, в стране уже действует Указ президента об оптимизации государственного аппарата и реформировании отдельных структур.

Гуля Кожокулова выразила уверенность, что все обращения будут проработаны, а выявленные проблемы — решены.

«На это президентом даны четкие указания. Подобные факты, наверное, будут минимизироваться, и не будет повторений как со стороны судебной системы, так и со стороны правоохранительных органов. По многим вопросам будет более тщательный, законный подход. Самое главное для наших граждан — законное принятие решений. Закон должен работать для всех одинаково», — отметила она.

Материалы по теме

Садыр Жапаров примет участие в заседании ОДКБ в Москве

Садыр Жапаров наградил организаторов саммита ШОС и Всемирных игр кочевников

В Кыргызстане подготовлен проект программы развития правосудия на 2027–2032 годы

В Кыргызстане разработают план реформы сельского хозяйства на 1 тысячу дней

Территориальная реформа. В Кыргызстане планируют упразднить все области и районы

В Кыргызстане проверки мэрий и айыл окмоту хотят перевести в электронный формат

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Общество

В России зафиксировали снижение преступности среди мигрантов

 

Перизат Суранова требует от государства 10 миллионов сомов компенсации

 

Искусственные ледники по новой технологии создадут в 1 тысяче сел КР

 

В РФ с 2027 года мигранты должны будут уплачивать дополнительный налог за семью

 

В России не хватает центров для содержания мигрантов, нарушивших закон

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Токаев, Шахноза и старая московская привычка на примере «Дождя»

 

Для обороны. Страны Северной Европы решили создать морской альянс

 

Депутат предложил проверить школьные буфеты из-за продажи вредных продуктов

 

В ЖК призвали создать депутатскую комиссию по факту гибели подростка в горах

 

В ЖК озаботились ростом случаев семейного насилия

 

Запретить энергетики полностью: что показал опрос читателей 24.kg

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18