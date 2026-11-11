Рабочие поездки Садыра Жапарова: почему граждане ищут защиты у президента

Президент Кыргызстана завершил очередную поездку по стране, во время которой традиционно встречается с местными жителями.

Это второй рабочий тур Садыра Жапарова по регионам, где он напрямую говорит с людьми.

При этом характер обращений граждан практически не изменился: большинство по-прежнему сетует по поводу инфраструктурных проблем, рассказывает про земельные споры, просит помощи в личных и семейных конфликтах, обращаются с просьбами о помиловании и жалуется на несправедливость судов и силовых органов.

За общением первого лица государства с народом внимательно следят и активные пользователи социальных сетей. Они считают, что президент не должен ограничиваться выслушиванием жалоб и раздачей поручений.

По мнению части активных граждан, после завершения поездок Садыр Жапаров, подводя итоги, должен публично давать оценку работе местных чиновников и госорганов, ответственных за отсутствие решения вопросов, которые из года в год озвучивают жители регионов.

Не президентское дело?

Правозащитник Турсунбек Акун, сравнивая стиль работы главы государства с опытом его предшественников, называет такое прямое общение Садыра Жапарова с населением положительным явлением.

«Я работал практически со всеми президентами страны и могу сравнивать. Сегодня Садыр Жапаров действительно тесно и откровенно общается с людьми, напрямую, без посредников, лично выслушивает их проблемы. Раньше такого, по сути, не было. То, что президент близок к народу, — это хороший знак», — сказал он.

Вместе с тем, по мнению правозащитника, постоянное вмешательство Садыра Жапарова в повседневные вопросы, которые должны решаться на местах, говорит о более глубоких проблемах в системе госуправления.

« Президент — это глава государства и крупный политический деятель. Он должен заниматься развитием экономики, социальной сферой, определять политический курс и концепцию развития страны, заниматься внешней политикой, вести переговоры с другими государствами. У президента огромное количество стратегических задач. А получается, что он зачастую занимается вопросами, которые должны решать айыл окмоту, акимы и другие местные чиновники. Турсунбек Акун

По его словам, главная проблема заключается в том, что реформы в государственных структурах обычно начинаются с громких кадровых перестановок — смены руководителей ведомства, министров и их заместителей. При этом среднее звено, которое годами работает в этих структурах, остается неизменным.

«Например, министра нужно назначить и дать ему возможность проработать четыре-пять лет, чтобы он смог показать результат. А у нас министры здравоохранения меняются, как шапки. Такая текучка кадров весьма вредна. При этом среднее звено практически не меняется. Именно среднее звено нужно внимательно проверить: какие у людей образование, способности и квалификация, как и благодаря кому они пришли на работу. Необходимы аттестация и серьезная оценка профессионализма кадров, потому что именно там система застаивается и постепенно разрушается», — считает правозащитник.

Он также назвал риском, когда прямые обращения к президенту могут превратиться в устойчивую практику решения личных проблем в обход законодательных процедур. В качестве примера Турсунбек Акун упомянул обещание помочь студенту с жильем в Джумгале.

«Помогать людям — это хорошо, и я поддерживаю помощь конкретному человеку. Возможно, в данном случае она действительно необходима. Но нельзя допустить, чтобы это стало системой: кто первым дойдет до президента и расскажет о своей проблеме, тот получит квартиру или деньги. Тогда у людей может сформироваться привычка — обращаться сразу к главе государства, минуя установленные процедуры. А государство должно работать на основе законов, документов, очередности и четких правил», — считает он.

Когда на жалобы реагирует только «первый»

Многочисленные жалобы на несправедливость, милицию, суды, отдельные ведомства, конкретных клерков и другие обращения напрямую к президенту вызывают несколько важных вопросов.

Почему все эти сигналы прежде не слышат на местах? Почему граждане вынуждены просить помощи у главы государства? В КР трудится многотысячная армия чиновников самых разных уровней. Почему они не выполняют свои прямые должностные обязанности?

В обществе высказывают мнение о необходимости серьезной реформы госсистемы, потому что сотни, если не тысячи, жалоб с мест — это признак системных проблем.

Однако депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, внимательно следящая за последними встречами президента с населением, считает: называть происходящее кризисом неправильно. По ее мнению, глава государства как гарант Конституции является для граждан высшей инстанцией, к которой они могут обратиться со своими проблемами. Люди видят такую возможность и пользуются ею, и это вполне нормально.

«Да, есть недоработки, упущения и перегибы со стороны системы. Но то, что сегодня люди открыто выступают и говорят о своих проблемах, свидетельствует о доверии к власти. Сейчас люди раскрылись, идет открытый диалог.

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Это наша реальная жизнь: вопросы алиментов, несправедливых судебных решений и другие обращения. Если о них не говорить, а замалчивать, то мы будем видеть лишь красивую картинку, которая не отражает реального положения дел. Это своего рода хороший посыл: где-то нужно обратить внимание, где-то разобраться, пересмотреть подходы, а где-то надо четко решать вопросы, не создавать какую-либо волокиту. В каждом регионе своя специфика, и к проблемам нужно подходить с учетом местных условий», — говорит нардеп.

По ее словам, в стране уже действует Указ президента об оптимизации государственного аппарата и реформировании отдельных структур.

Гуля Кожокулова выразила уверенность, что все обращения будут проработаны, а выявленные проблемы — решены.

«На это президентом даны четкие указания. Подобные факты, наверное, будут минимизироваться, и не будет повторений как со стороны судебной системы, так и со стороны правоохранительных органов. По многим вопросам будет более тщательный, законный подход. Самое главное для наших граждан — законное принятие решений. Закон должен работать для всех одинаково», — отметила она.