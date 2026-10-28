Территориальная реформа. В Кыргызстане планируют упразднить все области и районы

В Кыргызстане в рамках второго этапа административно-территориальной реформы планируется упразднить все области и районы. Об этом в эфире радио «Кабар» сообщил директор Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Элчибек Жантаев.

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По его словам, вместо нынешних 7 регионов и 40 районов создадут новые административные единицы — более 20 аймаков, которые будут крупнее районов, но меньше областей.

Реформа предполагает объединение существующих районов и формирование на их основе более крупных административных территорий — аймаков.

Элчибек Жантаев предположил, что, например, Иссык-Кульскую область можно разделить на северный и южный аймаки.

В Джалал-Абадской и Ошской областях, по его словам, небольшие районы могут объединить с соседними территориями, имеющими больший потенциал для развития.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что первый этап административно-территориальной реформы прошел успешно.

Напомним, за два года административно-территориальной реформы количество айыльных аймаков в КР сократилось с 452 до 231.