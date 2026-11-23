В Кыргызстане за неделю с 16 по 22 ноября зарегистрировано 13 тысяч 386 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17 процентов.

Среди заболевших 67,1 процента — дети до 14 лет.

Среди респираторных вирусов преобладают риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонный коронавирус и другие.

Минздрав закупил 163,7 тысячи доз вакцины против гриппа. Бесплатная вакцинация лиц, относящихся к группам риска, продолжается в центрах семейной медицины.

Желающие могут получить прививку на платной основе в 12 частных медицинских организациях в Бишкеке. Стоимость вакцинации составляет от 450 до 1,1 тысячи сомов за одну дозу.

Министерство здравоохранения призывает граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, соблюдать профилактические меры и при появлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.