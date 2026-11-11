Бишкек готовится к наплыву больных. В стационарах развернули 350 коек

В Бишкеке на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в двух больницах развернули 350 коек для приема пациентов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Кыргызстана.

Заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ознакомился с ситуацией и готовностью медучреждений к увеличению числа пациентов.

По официальной информации, в Республиканской клинической инфекционной больнице для приема и лечения больных развернуты восемь отделений на 300 коек. Еще 50 коек организованы в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.

В ходе проверки особое внимание уделили загруженности стационаров, работе реанимационных отделений, обеспеченности медицинским персоналом, оборудованием и лекарственными препаратами.

Руководители больниц доложили о мерах по распределению потоков пациентов и организации медицинской помощи в условиях повышенной нагрузки.

По итогам посещения Улан Маматканов поручил Министерству здравоохранения усилить работу приемных отделений, обеспечить своевременный осмотр и госпитализацию пациентов, а также создать достаточные запасы лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, поручено улучшить взаимодействие между больницами, службой скорой помощи и учреждениями первичного звена здравоохранения.

Особое внимание власти намерены уделить готовности медучреждений к дальнейшему увеличению числа заболевших, прежде всего среди детей.

При этом в сообщении не приводятся данные о количестве заболевших ОРВИ и гриппом, текущей загруженности больниц и числе пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.