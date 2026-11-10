Рост ОРВИ и гриппа. Бесплатная вакцина в Кыргызстане закончилась 

В Кыргызстане завершена вакцинация населения из групп риска против гриппа за счет ранее закупленной вакцины.

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, все 63,7 тысячи доз вакцины использованы в полном объеме.

В настоящее время ожидается дополнительная поставка 100 тысяч доз вакцины против гриппа, что позволит продолжить иммунизацию населения.

При этом прививку на платной основе можно получить в 12 частных медицинских учреждениях: «Кроха», «Малыш», «ЦАДМИР», «Поликлиника-312», «Интермедикал», «Комфорт Медик», «Эдельвейс», «Клиника 21», «Авиценна», «Чипенко», «Мама Доктор» и «Аллерго Эксперт».

Стоимость одной дозы составляет от 450 до 1,1 тысячи сомов.

Отметим, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 10,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа.

В целях предупреждения распространения респираторных инфекций проводится регулярный мониторинг посещаемости общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций.

По состоянию на 9 ноября 2026 года доля отсутствующих детей в образовательных организациях составляет от 3,5 до 4,7 процента. На карантин отправляют в случае, если показатель достигает 25-30 процентов.

В целях профилактики заболеваемости по республике выдано более 150 санитарных предписаний, направленных организациям здравоохранения, районным и городским органам образования, общеобразовательным школам, дошкольным образовательным организациям, а также торговым объектам, на территории которых расположены детские игровые площадки.

В настоящее время проводятся контрольные проверки исполнения выданных предписаний и соблюдения профилактических мероприятий.