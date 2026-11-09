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24.kg

Более 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в КР за неделю

13:59, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане за неделю со 2 по 8 ноября зарегистрировано 10,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 4,4 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — в 1,6 раза.

В общей структуре заболевших 71,1 процента составляют дети в возрасте до 14 лет (7,8 тысячи случаев).

Продолжается дозорный эпиднадзора в городах Бишкек, Ош и Токмок.

Наблюдается циркуляция респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы — 47,3 процента, вирусы парагриппа — 22,2 процента, аденовирусы — 13,3 процента, сезонный коронавирус — 9,9 процента и другие.

Медики призывают население вакцинироваться от гриппа и соблюдать меры профилактики.

В целях обеспечения своевременной медицинской помощи детям в центрах семейной медицины организованы специализированные кол-центры по вопросам ОРВИ.

Родители могут обратиться за дистанционной консультацией при появлении первых симптомов заболевания у ребенка, получить рекомендации медицинских специалистов и информацию о необходимости дальнейшего обследования или госпитализации.

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