Сезон гриппа. Кыргызстанцев просят отказаться от посещения массовых мест

В связи с началом роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо ограничить посещение массовых мероприятий, чаще мыть руки и использовать маски в местах скопления людей. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнила врач Центра семейной медицины № 4 Талайгуль Ташпаева.

По ее словам, взрослым тоже нужно оставаться дома при первых признаках ОРВИ и обращаться за помощью к врачу.

Она посоветовала работающим гражданам при первых признаках ОРВИ не выходить на работу, обращаться в поликлинику и открывать больничный лист, чтобы не заражать других.

Талайгуль Ташпаева добавила, что респираторные инфекции передаются при контакте, через загрязненные поверхности. Поэтому необходимо обязательно соблюдать гигиену рук, проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.

В профилактических целях специалисты рекомендуют ограничить посещение массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, избегать тесного контакта с больными, чаще мыть руки, взять больничный лист, стремиться меньше пользоваться общественным транспортом, носить марлевую повязку, содержать рабочее место в чистоте, протирая его антисептиком.

В центрах семейной медицины есть прививки от гриппа, их делают бесплатно людям из групп риска, в том числе пациентам с астмой, хроническими заболеваниями легких, больным сахарным диабетом. Для остальных вакцинация платная.