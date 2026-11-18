Более 11 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировали в Кыргызстане за неделю
В Кыргызстане за неделю, с 9 по 15 ноября, зарегистрировали 11 тысяч 439 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5 процентов.
Среди заболевших 67,9 процента составляют дети до 14 лет (7,7 тысячи случаев).
Показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня в Бишкеке и Оше, Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.
По сведениям лабораторного мониторинга, в республике циркулируют респираторные вирусы. Среди выявленных возбудителей преобладают риновирусы — 47,6 процента, вирусы парагриппа — 21,5 процента, аденовирусы — 13,8 процента, сезонные коронавирусы — 10,2 процента и другие.
Наблюдается регистрация гриппа А (H1N1) и COVID-19.
Медики рекомендуют населению соблюдать меры профилактики:
- регулярно мыть руки с мылом;
- проветривать помещения и проводить влажную уборку;
- соблюдать респираторную гигиену — прикрывать рот и нос при кашле и чихании;
- использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, особенно при наличии симптомов респираторной инфекции;
- избегать переохлаждения организма;
- при появлении симптомов заболевания оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью;
- не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады до выздоровления;
- соблюдать режим труда и отдыха, полноценно питаться и поддерживать физическую активность.