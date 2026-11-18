В Кыргызстане за неделю, с 9 по 15 ноября, зарегистрировали 11 тысяч 439 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5 процентов.

Среди заболевших 67,9 процента составляют дети до 14 лет (7,7 тысячи случаев).

Показатели заболеваемости выше среднереспубликанского уровня в Бишкеке и Оше, Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.

По сведениям лабораторного мониторинга, в республике циркулируют респираторные вирусы. Среди выявленных возбудителей преобладают риновирусы — 47,6 процента, вирусы парагриппа — 21,5 процента, аденовирусы — 13,8 процента, сезонные коронавирусы — 10,2 процента и другие.

Наблюдается регистрация гриппа А (H1N1) и COVID-19.

Медики рекомендуют населению соблюдать меры профилактики: