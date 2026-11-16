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24.kg

За девять месяцев санэпиднадзор провел почти 10 тысяч проверок

17:42, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

За девять месяцев 2026 года департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора провел 9 тысяч 903 проверки. По их результатам приняты меры на 18 миллионов 153 тысячи сомов и выдано 2 тысячи 397 санитарных предписаний. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова на заседании комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

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По ее данным, под государственным санитарным надзором находятся 36 тысяч 505 объектов, из них 15 тысяч 321 относится к сфере пищевой безопасности. В их числе — 1 тысяча 188 предприятий пищевой промышленности, 5 тысяч 201 заведение общественного питания, 8 тысяч 468 торговых объектов, 177 рынков и 287 других объектов.

По словам замминистра, периодичность проверок зависит от категории риска объекта. Предприятия высокого риска, в том числе заведения общественного питания и школы, проверяют не чаще двух раз в год. Объекты среднего риска — не чаще одного раза в год, низкого — не чаще одного раза в два года.

Гульбара Ишенапысова добавила, что ранее на проверки действовал мораторий. По предложению Министерства здравоохранения ограничения сняли, после чего в начале четвертого квартала контрольные мероприятия активизировались.

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