USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

В Кыргызстан начали поступать партии ГСМ из Китая по железной дороге

23:16, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Из Китая в Кыргызстан сегодня по железной дороге начали поступать партии горюче-смазочных материалов. Об этом на совещании, посвященном вопросам обеспечения энергетической устойчивости КР, сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его словам, если ранее ГСМ в Кыргызстан импортировались преимущественно из России, то на сегодня топливо везут из Азербайджана, Туркменистана, Беларуси и Турции.

Читайте по теме
Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан

Ранее поставки ГСМ начались автотранспортом. Однако сегодня из КНР в КР начали поступать первые объемы по железной дороге. 

Канатбек Эшатов отметил, что сейчас ситуация с дизельным топливом в Кыргызстане стабильная. При этом наблюдается небольшой дефицит бензина, который пока не удается закупать в желаемых объемах. В связи с этим страна ищет различных поставщиков ГСМ и пытается увеличить объемы импорта.

Материалы по теме

Кабмин: До конца года запасов бензина и дизтоплива в Кыргызстане достаточно

На закупки бензина Кыргызстан с начала года потратил более $620 миллионов

Заявки нефтетрейдеров на субсидии за три месяца составили 1,41 миллиарда сомов

В Кыргызстане уточнили ставку акциза на бензин и дизельное топливо

В 2027 году кабмин предусмотрит 5 миллиардов сомов на субсидии рынка ГСМ

Чтобы не дорожал уголь — «Кыргызкомуру» хотят субсидировать дизтопливо

Заводу «Джунда» разрешили экспортировать мазут и печное топливо до конца 2026-го

Удары по НПЗ России продолжаются: растет давление на рынок топлива

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

В Кыргызстане хотят создать дирекцию по зимним видам спорта

 

Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы осталась без медали

 

В части Бишкека на два дня отключат газ

 

В село Беловодское доставили шесть вагонов угля

 

Вечерний дайджест: основные события 28 октября в Кыргызстане

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Экономика

Китай и Ближний Восток создадут инвестиционный фонд для Центральной Азии

 

Строительный бизнес Кыргызстана показал рекордный рост финансового результата

 

Малый и средний бизнес обеспечивает более половины ВВП Кыргызстана — Нацстатком

 

Топ стран, куда кыргызстанцы едут работать официально

 

Налоговая служба меняет правила оформления возврата НДС при импорте товаров

 

За девять месяцев в КР собрано более 342 миллионов сомов утилизационного сбора

 

Власть

«Кылым Банк» перешел в ведение управления делами президента

 

Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Турцию

 

«Я министру скажу!» В Бишкеке водитель устроил разборки с инспекторами

 

Кыргызстан предложил создать международный фонд для спасения Иссык-Куля

 

Кыргызстан обсудил с международными консультантами развитие авиации

 

«Вы что, барана за раз съедаете?» Мэр Бишкека отчитал чиновников за обеды

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18