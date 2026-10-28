В Кыргызстан начали поступать партии ГСМ из Китая по железной дороге

Из Китая в Кыргызстан сегодня по железной дороге начали поступать партии горюче-смазочных материалов. Об этом на совещании, посвященном вопросам обеспечения энергетической устойчивости КР, сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его словам, если ранее ГСМ в Кыргызстан импортировались преимущественно из России, то на сегодня топливо везут из Азербайджана, Туркменистана, Беларуси и Турции.

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Ранее поставки ГСМ начались автотранспортом. Однако сегодня из КНР в КР начали поступать первые объемы по железной дороге.

Канатбек Эшатов отметил, что сейчас ситуация с дизельным топливом в Кыргызстане стабильная. При этом наблюдается небольшой дефицит бензина, который пока не удается закупать в желаемых объемах. В связи с этим страна ищет различных поставщиков ГСМ и пытается увеличить объемы импорта.