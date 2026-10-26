Кабмин: До конца года запасов бензина и дизтоплива в Кыргызстане достаточно

Адылбек Касымалиев провел очередное совещание по вопросам выполнения мероприятий, связанных с обеспечением внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Государство продолжает предоставлять субсидии компаниям, осуществляющим поставки горюче-смазочных материалов. Так, в республиканском бюджете на финансирование субсидий субъектам, занимающимся импортом и реализацией горюче-смазочных материалов, предусмотрено свыше 11,389 миллиарда сомов. Из указанной суммы на сегодняшний день выделено более 2,623 миллиарда сомов.

Отметим, что предоставление субсидий осуществляется с 25 мая 2026 года и продлится до 31 декабря. Размер определяется в соответствии с заключенными договорами.

На сегодняшний день запасы бензина марок АИ-95 и АИ-92, дизельного топлива, а также сжиженного газа, используемого в качестве автомобильного топлива, с учетом объемов, находящихся на складах нефтетрейдеров, ОсОО «Джунда», ОАО «Кыргызнефтегаз», а также в процессе транспортировки, достаточны для обеспечения потребностей страны до конца текущего года.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев дал соответствующим государственным органам ряд поручений, в том числе по своевременному осуществлению субсидирования разницы в стоимости топлива, обеспечению бесперебойного снабжения внутреннего рынка страны, решению логистических вопросов на границе, поиску новых поставщиков, а также ускорению работ по завершению модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов и строительству новых предприятий.

Ежегодное потребление нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и сжиженного газа) в стране составляет порядка 1,400–1,850 миллиона тонн.