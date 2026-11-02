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24.kg

Цены на топливо в Кыргызстане: бензин А-95 подорожал, дизель немного подешевел

13:13, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

В октябре 2026 года на топливном рынке в Кыргызстане основной рост цен пришелся на бензин марки А-95. Стоимость бензина марки А-92 практически не изменилась, а дизельное топливо немного подешевело. Сильнее всего бензин подорожал в Бишкеке. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального статистического комитета.

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В целом по стране за месяц цены по видам топлива изменились следующим образом:

  • бензин марки А-95: средняя стоимость выросла со 109,78 сома до 111,79 сома за литр (рост 2,01 сома, или 1,83 процента). В Бишкеке он подорожал со 109,9 сома до 114,08 сома (рост на 4,18 сома);

  • бензин марки А-92: средняя цена осталась стабильной, изменившись с 89,26 сома до 89,27 сома за литр (рост на 0,01 сома, или 0,01 процента);

  • дизельное топливо: средняя стоимость снизилась со 100,87 сома до 100,81 сома за литр (уменьшение на 0,06 сома, или 0,06 процента). Заметнее всего оно подешевело в Кара-Суу (со 106,08 сома до 102,4 сома), Узгене (со 102,4 сома до 102,15 сома) и Таласе (с 100,42 сома до 99,67 сома).

За десять месяцев 2026 года средняя стоимость топлива по республике изменилась так:

  • бензин марки А-95: наибольший рост среди всех видов топлива. Его стоимость увеличилась с 81,8 сома в январе до 111,79 сома за литр в конце октября. Рост 29,99 сома за литр, или 36,66 процента;

  • бензин марки А-92: вырос в цене с 76,44 сома в начале года до 89,27 сома за литр к концу октября. Рост 12,83 сома за литр, или 16,78 процента;

  • дизельное топливо: поднялось в цене с 81,21 сома в январе до 100,81 сома за литр на 30 октября. Рост 19,6 сома за литр, или 24,13 процента.

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В каких регионах топливо дороже и дешевле

По данным на 30 октября, ценовые максимумы и минимумы распределились так:

  • на А-95 максимальная цену зафиксировали в Бишкеке (114,08 сома), минимальная — в Токтогуле (101,95 сома);

  • максимальная стоимость А-92 отмечена в Манасе (91,87 сома), минимальная — в Таласе (83,35 сома);

  • самая высокая цена дизельного топлива в Раззакове (103,8 сома) и Баткене (103,4 сома), а наиболее доступное топливо наблюдалось в Таласе (99,67 сома), Токмоке, Кара-Балте и Бишкеке (по 99,9 сома).

Как субсидии сдерживают рост цен

Удорожание бензина марки А-95 на 1,83 процента за один месяц подчеркнуло сохранение уязвимости внутреннего топливного рынка к внешним факторам. К тому же именно эта позиция в Кыргызстане не субсидируется государством.

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В то же время сдерживание цен на социально значимые виды топлива — А-92 и дизель — подтверждает действенность ранее принятых мер кабинета министров Кыргызстана по государственному регулированию и компенсации части расходов нефтетрейдеров.

Учитывая, что кабмин ранее повысил годовой прогноз инфляции до 14–15 процентов, динамика цен на ГСМ остается одной из главных причин давления на себестоимость транспортных и производственных услуг в республике.

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